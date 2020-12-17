اللجنة المالية: الموازنة ما تزال في مجلس الوزراء ولم نتسلم نسخة رسمية

2020/12/17 | 13:56 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أكدت اللجنة المالية النيابية، الخميس، ان مشروع قانون الموازنة لازال حتى الان في مجلس الوزراء، فيما اشارت الى ان النسخة المسربة للموازنة "غير رسمية".

وقال عضو اللجنة هوشيار عبد الله، في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (17 كانون الاول 2020)، ان "هذە النسخة المسربة لموازنة ۲٠۲۱ غیر رسمیة و غیر معتمدة".

واضاف ان "الموازنة ⁩ حتی الان مازالت في مجلس الوزراء لم تتم مناقشتها، و في اللجنة المالیة والبرلمان لم نستلم بشكل رسمي ایة نسخة منها"، موضحاً ان "هذە التسریبات جزء من تخبط الحکومة وهي تتحملها وتتحمل ارباك السوق وسعر العملة و الاقتصاد".

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