إسرائيل تسجل 3229 إصابة جديدة بفيروس كورونا

2020/12/17 | 13:56 - المصدر: سفن سكاي

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أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا بمقدار 3229 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى أكثر من 366 ألف حالة.

وجاء في بيان لوزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الخميس “تم تسجيل 3229 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 366182، كما تم تسجيل 11 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 3011”.

وبحسب بيانات الوزارة فإن 21544 شخصا يعانون حاليا من الإصابة بكورونا من بينهم 400 مريض في حالة خطيرة.

وتنطلق حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في إسرائيل يوم الأحد القادم، وبحسب المعلومات فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو ووزير الصحة يولي إدلشتاين، سيفتتحان الحملة بتلقي اللقاح يوم السبت.

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