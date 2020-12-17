استمرار المباحثات بين حكومتي الاتحادية والاقليم

2020/12/17 | 13:56 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن المكتب الاعلامي لنائب رئيس حكومة اقليم كوردستان، قوباد طالباني يوم الخميس، عن استمرار المباحثات بين حكومتي الاقليم والاتحادية بشأن المستحقات المالية لموظفي كوردستان.

وكان قوباد طالباني نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان، قد اجتمع الاربعاء، بمبنى مجلس النواب، مع رئيس مجلس النواب ونائبيه ورؤساء اللجان النيابية في القاعة الدستورية لمجلس النواب، مؤكدا التزام حكومة اقليم كوردستان بقانون تمويل العجز المالي وهي مستعدة لتنفيذ واجباتها وفقاً للقانون، داعيا مجلس النواب الى دعم ومساندة تنفيذ القانون وتوفير الحقوق والمستحقات المالية لاقليم كوردستان.

وقال المكتب الاعلامي لنائب رئيس حكومة اقليم كوردستان لـPUKmedia اليوم: ان المباحثات بين حكومتي الاتحادية والاقليم مازالت مستمرة، لافتا الى ان عضوين من الوفد المفاوض عادا الى مدينة اربيل لاتمام بعض المهام الرسمية لدوائرهما، وسيعودان عصر اليوم الى بغداد.

واكد ان المباحثات بين بغداد واربيل مازالت مستمرة ولم تنتهي لحد الان.

وكان قوباد طالباني نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان قد وصل، الاربعاء المنصرم، على رأس وفد رفيع الى العاصمة بغداد، ضمن جولة جديدة من مباحثات تهدف لحل المشاكل وضمان حصة اقليم كوردستان من الموازنة المالية لعام 2021.

PUKmedia خاص

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