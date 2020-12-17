عاجل | مقتدى الصدر: ما قامت به الجهات الأمنية في #الحشد_الشعبي من إلقاء القبض على بعض المنتمين لها أمر مستحسن

2020/12/17 | 13:56 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر:

ما قامت به الجهات الأمنية في الحشد الشعبي من إلقاء القبض على بعض المنتمين لها أمر مستحسن

لابد من خطوات أخرى ترجع للجهاد سمعته وأولها تخليص منطقتي الكرادة والجادرية في بغداد من تجار الجهاد

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