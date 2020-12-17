2020/12/17 | 13:59 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} طالب عضو ائتلاف دولة القانون و محافظ البصرة الأسبق خلف عبد الصمد خلف، اليوم الخميس، بالتحقيق العاجل حول الاعتداء المؤسف على المهندسين المعتصمين امام بوابة شركة مصافي الجنوب.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عضو بدولة القانون يطالب بالتحقيق حول الاعتداء على المهندسين المعتصمين امام بوابة مصافي الجنوب) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عضو بدولة القانون يطالب بالتحقيق حول الاعتداء على المهندسين المعتصمين امام بوابة مصافي الجنوب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).