التعليم تعلن تفاصيل القبول المركزي وموعد مباشرة الطلبة الجدد

2020/12/17 | 13:59 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي نبيل كاظم عبد الصاحب قبول (211402) طالبا وطالبة في الجامعات ضمن قناة القبول المركزي للدورين الأول والثاني للسنة الدراسية 2021/2020.

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