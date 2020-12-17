قائد شرطة الانبار يعلن استلام الملف الامني لسيطرة الصقور في مدخل الفلوجة الشرقي

2020/12/17 | 14:00 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ الانبار..اعلن قائد شرطة محافظة الانبار الفريق هادي رزيج كسار ، الخميس، استلام الملف الامني من قبل قوات الجيش لسيطرة الصقور مدخل الفلوجة الشرقي للمرة الاولى منذ تحرير المدينة من ارهابي داعش .وقال رزيج في تصريح لـ/المعلومة/، إن “القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي اوعز للقوات الامنية المشفرة على سيطرة الصقور الامنية التي تربط محافظ بغداد بمدن الانبار شرقي مدينة الفلوجة ، تسليم الملف الامني للقوات الشرطة المحلية مع ابقاء ممثلين من الجيش والاستخبارات وقوات الحشد الشعبي في تلك السيطرة “.واضاف ان” استلام سيطرة الصقور من بقية صنوف الاجهزة الامنية الى قوات الشرطة المحلية يأتي ضمن السياقات التي اتخذتها القيادات الامنية في تسليم مهام السيطرات ونقاط التفتيش الى وزارة الداخلية مع ابقاء السياقات الامنية المتبعة في تعاون كافة صنوف الاجهزة الامنية في فرض امن واستقرار المناطق المحررة”.وأشار رزيج إلى أن “قوات الشرطة المحلية ستقوم في غضون الايام القليلة المقبلة باستلام عدد اخر من السيطرات الامنية من بقية القوات الامنية “.



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