اتحاد السلة يقدم طلباً رسمياً الى نظيره الاسيوي بشأن التصفيات

2020/12/17 | 14:01 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد..

قدم الاتحاد العراقي بكرة السلة، طلباً رسمياً الى نظيره الاسيوي، بشان الاعتذار عن لعب التصفيات الاسيوية المقرر اقامتها في البحرين.

وقال رئيس الاتحاد حسين العميدي في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “الاتحاد العراقي للسلة خاطب بشكل رسمي الاتحاد الاسيوي للعبة من اجل الاعتذار عن المشاركة في التصفيات الاسيوية المقرر اقامتها في البحرين”.

واضاف العميدي أن “ البحرين لم تستضف وفد المنتخب الوطني بشكل لائق، فالمعاملة لم تكن جيدة وكانت اشبه بالشجن، لسنا مستعدون بان نرمي المنتخب الوطني بالتهلكة”.

يذكر ان المنتخب الوطني خسر في اخر مباراتين بالتصفيات امام البحرين ولبننا.



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