2020/12/17 | 14:05 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الميناء يحتج على قرار التطبيعية ويلوح بالانسحاب من مباراته امام الزوراء

وصفت ادارة نادي الميناء العراقي، اليوم الخميس، قرار التطبيعية الاخير بتغيير توقيت مباراة فريقها الميناء وضيفه الزوراء المقررة يوم غد الجمعة ضمن منافسات الجولة التاسعة لدوري الكرة بأنه قرار "مجامل"، مشيرة إلى أنه اتخذ من طرف واحد ومحاباة لنادي على حساب آخر .

وقال رئيس النادي، محمد جابر في حديث صحفي، إن "التطبيعية تكيل بمكيالين إذ انها تفضل نادٍ على اخر"، معتبرا أنها "توافق على طلبات اندية دون الاخرى، وقد سبق وانها لم تأخذ بطلبات ومقترحات عديدة ارسلت لها من قبلنا في وقت سابق، في حين توافق على طلبات اندية اخرى بغية مجاملتها كما حدث لطلب نادي الزوراء بتغيير توقيت مباراته امام فريقنا المقرر يوم غد والتي صدر الموافقة عليه فوراً" .

وأضاف جابر أن "الادارة قررت سحب فريقها بنسبة كبيرة"، مرجحاً "عدم خوض اللقاء امام الزوراء يوم غد احتجاجاً على تهميش نادينا وعدم احترام رأيه وتجاهل التطبيعية لمخاطباتنا السابقة والاخذ بكتب وطلبات الاندية الاخرى" .

من جانب آخر، أجرى فريق الزوراء مساء امس الاربعاء أولى وحداته التدريبية في البصرة تحضيراً لمواجهة الميناء يوم غد الجمعة في الجولة التاسعة لدوري الكرة والتي يضيفها ملعب جذع النخلة .

وكانت لجنة المسابقات في التطبيعية قررت تغيير توقيت مباراة الزوراء والميناء ضمن الجولة التاسعة لدوري الكرة الممتاز، من الساعة الثامنة والنصف مساءً إلى الساعة الرابعة والربع عصرًا، وكذلك توقيت مباراة نفط البصرة وزاخو من الساعة الرابعة والربع عصراً إلى الساعة الثامنة والنصف مساءً.

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