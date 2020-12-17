النزاهة تكشف إجراءاتها حول مناقصةٍ لشراء سيارات بنينوى

2020/12/17 | 14:05 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الخميس، عن إجراءاتها الاستباقيَّة الوقائية لمنع هدر أكثر من أربعين مليار دينار، موضحةً أن تلك الإجراءات ، التي تمَّت بالتعاون والتنسيق مع الجهات القضائيَّة، تتعلق بشبهة مغالاةٍ في أسعار مناقصة تجهيز آلياتٍ تخصصيَّةٍ مُتنوعةٍ لعموم محافظة نينوى.وأفادت دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة، […]

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