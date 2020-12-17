المالية النيابية: لم نتسلم موازنة 2021 وقادة أحزاب يقفون وراء ارتفاع الدولار

2020/12/17 | 14:08 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / بغداد..اتهم عضو اللجنة المالية النيابية ثامر ذيبان الحمداني ، الخميس ، قادة احزاب ممن يمتلكون مصارف بالوقوف وراء ارتفاع سعر صرف الدولار، مؤكدا ان لجنته لم تتسلم نسخة من موازنة 2021.وقال الحمداني في تصريح لـ/المعلومة/، إن “اللجنة المالية في مجلس النواب لم تتسلم نسخة من موازنة عام ٢٠٢١”، مشيرا إلى أنه “لا يوجد اتفاق على زيادة سعر صرف الدولار”.واضاف أن “هنالك توجه حكومي لزيادة سعر الصرف والمستفيد من صعود السعر قادة الاحزاب الشيعية والسنية والكردية مالكي المصارف”، مؤكدا أن “اختيار محافظ للبنك وزير للمالية خيار خاطئ سيذهبون بالعراق الى الهاوية مالم يتم تدارك الامر”.وأوضح الحمداني، أن “شريحة الفقراء تتألم ومحاربي الفساد في سكوت مطبق عن الاتفاقية الصينية وميناء الفاو وإخراج القوات الأمريكية التركية فضلا عن استعادة الحقوق من اقليم كردستان واعدام الارهابين القابعين فى السجون العراقية”.ولفت عضو اللجنة المالية النيابية إلى أن “أبناء الوسط والجنوب يعانون الظلم والجوع والفقر وانعدام الخدمات بسبب الفاسدين”.



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