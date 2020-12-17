النزاهة تمنع هدرا بقيمة 40 مليار دينار في نينوى

2020/12/17 | 14:09 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، الخميس، تمكنها من منع اهدار أكثر من أربعين مليار دينار، في مناقصة لتجهيز آليات تخصصية متنوعة بمحافظة نينوى.

وقالت دائرة التحقيقات التابعة للهيئة، في بيان لها اليوم (17 كانون الاول 2020) تابعه ديجيتال ميديا ان ار تي، انه بعد "ورود معلومات تفيد بوجود مغالاة في أسعار المناقصة الخاصة بتجهيز آليات تخصصية متنوعة لعموم محافظة نينوى وبكلفة تخمينية إجمالية تبلغ (89,983,000,000) تسعة وثمانين مليارا وتسعمائة وثلاثة وثمانين مليون دينار، أشرت الدائرة وجود مغالاة بالأسعار قدرت بـ(43,000,000,000) مليار دينار عراقي".

واضافت إن "ملاكاتها في مديرية تحقيق نينوى، وتنفيذا لقرار السيد قاضي محكمة تحقيق نينوى المختصة بالنظر في قضايا النزاهة؛ انتقلت إلى ديوان المحافظة/ قسم العقود، حيث تم ربط الأوليات الخاصة بالقضية المتلعقة بوجود شبهة المغالاة بإعلان المناقصة في تقدير أسعار الآليات ضمن الكشف التخميني المسعر"، لافتة إلى أن "أموال شراء الآليات يتم تمويلها من تخصيصات خطة تنمية الأقاليم الإضافية لعام 2019 للمحافظة".

وأضافت إن "القاضي المختص، وبعد الاطلاع على الأوليات التي وفرتها المديرية، قرر إيداعها رفقة الأوراق التحقيقية لدى شعبة التدقيق الخارجي في المديرية؛ من أجل تقديم الأخيرة تقريرها حول تلك الشبهات".

وكانت الهيئة قد أعلنت منتصف أيلول الماضي عن صدور قرار توقيف بحق مدير عام أسبق؛ على خلفية المخالفات والمغالاة المقدرة بأكثر من ملياري دينار في العقد المبرم بين مديرية تربية محافظة نينوى وإحدى شركات تجارة السيارات.

A.Sh

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