تدهور في سعر الدينار العراقي أمام الدولار

2020/12/17 | 14:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – اربيل -الزمان تدهور سعر صرف الدينار العراقي على نحو مفاجىء صباح اليوم الخميس ١٧ كانون الاول ، بعد تسريب عن تثبيت سعره في الموازنة المقبلة عند ١٤٥ دينار للدولار الواحد .وبعد ايضاح الموقف من رئاسة الوزراء ، قال مراسلنا ان بورصة الكفاح سجلت 131000 ديناراً مقابل 100 دولار أمريكي، بعد ساعة من […]

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