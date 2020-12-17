مكتب طالباني: الوفد المفاوض مازال في بغداد

2020/12/17 | 14:12 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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نفى مكتب رئيس وفد إقليم كردستان للحوار مع بغداد قوباد طالباني، الخميس، الأنباء التي تحدثت عن عودة الوفد الى أربيل، دون اتفاق بين الجانبين.

وقال المكتب في بيان إن “الانباء التي تحدثت عن عودة وفد اقليم كردستان المفاوض الى أربيل عارية عن الصحة”، مؤكدا أن “الحوارات مستمرة مع بغداد”.

وأشار إلى، أن “عضوين اثنين من الوفد الكردستاني عادا الى الاقليم لإدارة بعض المهمات في وزارتهما”، مضيفاً أن “العضوين سيعودان الى بغداد مساء اليوم”.

وقالت وسائل إعلام كردية الخميس 17 كانون الاول 2020 إن “وفد إقلیم كردستان المفاوض مع الحكومة الاتحادية عاد الى أربيل مبينة أن “الوفد لم يتوصل بعد إلى اتفاق مع الحكومة الاتحادية”.

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