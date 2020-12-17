2020/12/17 | 14:12 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- أعلنت الهيئة العامة للكمارك، اليوم الخميس، عن قيام قسم التحري ومكافحة التهريب في مديرية كمرك المنطقة الشمالية و بمساندة شرطة الكمارك بضبط شاحنتين محملة (حلويات مختلفة) عند الطريق الرابط (دهوك/ موصل) مخالفة للضوابط والتعليمات.وقالت الهيئة في بيان تلقت وكالة “المركز الخبري الوطني” ،نسخة منه: انه “تم إحالتها الى القضاء لأتخاذ الأجراءات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ضبط شاحنتين محملة بمواد (حلويات مختلفة) عند مداخل مديرية كمرك المنطقة الشمالية المركز الخبري الوطني.

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