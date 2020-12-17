ميسي يحقق رقما قياسيا في

2020/12/17 | 14:14 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة_اين]واصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة تدوين الأرقام القياسية مع الفريق بعد الانتصار 2-1 على ريال سوسيداد، ضمن منافسات الجولة الـ 19 من عمر الدوري الإسباني.

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