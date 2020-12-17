2020/12/17 | 14:36 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحقيق الكرخ تباشر التحقيق بملفات فساد تتعلق بديوان الوقف السني

باشرت محكمة التحقيق المختصة بقضايا هيئة النزاهة في الكرخ، الخميس، اجراء التحقيق بمجموعة من الاخبارات التي تتعلق بملفات فساد كبيرة حصلت في ديوان الوقف السني خلال السنوات السابقة.

وأوضح القاضي المختص، بحسب بيان للمحكمة، تلقته "عين العراق نيوز" أن "المحكمة أجرت التحقيقات بعدد من قضايا الفساد الاداري والمالي التي تتعلق بالاضرار العمدي باموال ومصالح الوقف وتجاوز حدود الوظيفة خاصة فيما يتعلق بشراء عقارات بأرقام كبيرة جدا لاتتناسب مع القيمة الحقيقية للعقار".

وتابع، أن "المحكمة أصدرت اوامر استقدام بحق عدد من المتهمين في ديوان الوقف السني تتعلق بهذه الملفات".

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