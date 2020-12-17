2020/12/17 | 14:42 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القضاء العراقي يحقق بملفات فساد في "الوقف السني" ويستقدم مسؤولين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/12/17 | 14:42.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القضاء العراقي يحقق بملفات فساد في "الوقف السني" ويستقدم مسؤولين ) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القضاء العراقي يحقق بملفات فساد في "الوقف السني" ويستقدم مسؤولين ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).