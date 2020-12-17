2020/12/17 | 14:42 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- توقع النائب المستقل باسم خشان، اليوم الخميس، اندلاع ثورة شعبية عارمة تجتاح العراق على خلفية ما ورد من تسريبات لمسودة مشروع قانون الموازنة المالية للعام 2021.وقال خشان، في تصريح صحفي،ان “موازنة 2021، تستهدف المواطن الفقير والموظف البسيط، وهذه الموازنة فيها استهداف واضح للقمة عيش الشعب العراقي، فالحكومة تريد حل الأزمة المالية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بعد تسريب موازنة 2021..



برلماني يحذر من ثورة عارمة تجتاح العراق المركز الخبري الوطني.

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