لجنة الاقتصاد النيابية تجتمع مع محافظ البنك المركزي

2020/12/17 | 14:43 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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عقدت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، اجتماعاً مع محافظ البنك المركزي.

وذكر بيان مقتضب عن الدائرة الاعلامية للبرلمان أن “لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية تجتمع الآن مع محافظ البنك المركزي”.

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