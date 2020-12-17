كورونا العراق: الشفاء “يقتحم” الموقف الوبائي ويتجاوز 513 الفاً.. الوفيات والإصابات بهبوط مستمر

2020/12/17 | 14:44 - المصدر: يس عراق

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يس عراق- بغداد

اعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الخميس، الموقف الوبائي لجائحة كورونا المستجد في العراق.

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