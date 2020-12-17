المالية النيابية تنتقد تسريب الموازنة وتتوعد من يقف وراء

2020/12/17 | 14:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادانتقد نائب رئيس اللجنة المالية، النائب مثنى السامرائي، اليوم الخميس (17 كانون الأول 2020)، تسريب مسودة موازنة 2021 متوعداً من يقف وراء الازمة المفتعلة. وكتب السامرائي، في حسابه الرسمي على ’’تويتر’’، "من لم يحافظ على خصوصية مسودة الموازنة من وزراء الحكومة وتسبب بإرباك كبير في سوق العملة من خلال تسريبه لها، لا يمكنه أن يكون مؤهلاً لحماية مصالح البلد العليا أو حل مشاكل الوطن".

وتابع "وسيكون للجنة المالية موقف حاسم من الازمة المفتعلة ومن يقف وراءها".

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