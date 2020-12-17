انخفاض ملحوظ بوفيات كورونا في العراق وحالات الشفاء تفوق الاصابات- عاجل

2020/12/17 | 14:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الخميس (17 كانون الأول 2020)، الموقف الوبائي لفيروس كورونا المستجد في عموم العراق خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وبحسب بيان اليوم، سجلت الوزارة "1533 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و1916 حالة شفاء من الفيروس التاجي، و14 حالة وفاة، خلال الـ 24 ساعة الماضية".

وبلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في عموم العراق "580449، بينما ارتفع معدل الشفاء الكلي إلى 515321، في حين بلغ إجمالي عدد الوفيات في العراق 12650".

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