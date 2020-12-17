شبكات مرتبطة بأخرى دولية تدير تجارة ’’المخدرات والممنوعات’’ في العراق- عاجل

2020/12/17 | 14:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

تحدث الخبير الاقتصادي، راسم العكيدي، الخميس (17 كانون الأول 2020)، عن تجارة "المخدرات والممنوعات"، فيما أكد أن بعض "الفاسدين" لديهم شبكات مرتبطة بأخررى دولية تدير هذا الملف.

وقال العكيدي، في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "حجم الاموال المنهوبة من الخزينة العراقية بالاضافة الى عمليات الفساد الكبيرة طيلة 17 عاماً نقلت عشرات وربما مئات المليارات من الدولارات الى خارج البلاد".

وأضاف، أن "بعض الفاسدين شكلوا شبكات ارتبط بعضها باخرى دولية في ملف ترويج التجارة السوداء في العراق في اشارة منه الى المخدرات وبقية الممنوعات الاخرى".

وأوضح العكيدي، أن "80% من التجارة السوداء في العراق يجري تمويلها من اموال العراق التي نهبها وهربها فاسدون الى خارج البلاد، وهذا يكشف نوعاً اخر من اسباب تدفق المخدرات بمختلف انواعها الى البلاد وارتفاع وتيرة المتاجرة".

ولفت الخبير الاقتصادي، إلى أن "الفاسدين يمتلكون رأس المال المغامر من اجل تحقيق ارباح خيالية كبيرة عبر بوابة التجارة السوداء".

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