غرفة تجارة بغداد : سعر صرف الدولار سيعاود الاستقرار خلال ايام

2020/12/17 | 14:47 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / طمأنت غرفة تجارة بغداد التجار والمواطنين والاسواق ، بان سعر صرف الدولار الامريكي سيعاود الاستقرار خلال الايام القادمة .ودعا رئيس مجلس ادارة الغرفة فراس رسول الحمداني في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / نسخة منه ، الحكومة لاعداد خطة استباقية ،لتنظيم عملية الاستقرار النقدي للعملة العراقية مقابل الدولار ، من خلال خطة تنظمها مع الجهات المختصة من مستشارين وخبرات في المجال المالي ".واكد الحمداني :" ان الاحداث وموجات الاخبار المتسارعة والمضاربات والشائعات ولدت قلقا داخل السوق العراقية ، وان اللجان المختصة في الدولة قادرة على المحافظة على استقرار الصرف ، خاصة ان موازنة عام ٢٠٢١ ما زالت مسودة قيد المناقشة والدراسة "./انتهى3

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