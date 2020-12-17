استمرار الارتفاع في حالات الشفاء من كورونا في العراق

2020/12/17 | 14:47 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اعلنت وزارة الصحة والبيئة عن تسجيل 1533 اصابة جديدة بفيروس كورونا و1916 حالة شفاء ، و14 حالة وفاة في عموم مناطق العراق ، خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية ./ انتهى3

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