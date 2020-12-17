2020/12/17 | 14:47 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف رئيس وزراء الاحتلال "الاسرائيلي" المأزوم، بنيامين نتنياهو بغير قصد من خلال استعراضه لتجارب اعتراض الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز عن أكبر مخاوفه...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هل بإستطاعة نتنياهو التغلب على أكبر مخاوفه القاتلة؟) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هل بإستطاعة نتنياهو التغلب على أكبر مخاوفه القاتلة؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).