العراق يسجل 1533 إصابة جديدة بكورونا

2020/12/17 | 14:48 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، الموقف الوبائي اليومي لفيروس كورونا في العراق، حيث سجلت 1533 إصابة وتماثل 1916 حالة للشفاء و 14 حالة وفاة.

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