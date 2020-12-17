الآن.. لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية تجتمع مع محافظ البنك المركزي

2020/12/17 | 14:48 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادلجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية تجتمع الآن مع محافظ البنك المركزي.

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