عاجل.. المالية النيابية: النسخة المسربة لموازنة 2021 “غیر رسمیة”

2020/12/17 | 14:48 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أكدت اللجنة المالية النيابية، اليوم الخميس، ان النسخة المسربة لموازنة 2021 غیر رسمیة وغیر معتمدة.وقررت اللجنة المالية عقد اجتماع طارئ، عصر اليوم، لبحث اسباب ارتفاع سعر صرف الدولار ، ومناقشة مسودة قانون الموازنة لعام 2021 المسربة.

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