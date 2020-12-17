اضطرابات التواصل الجسدي النفسي عند الأطفال - مصعب قاسم عزاوي

2020/12/17 | 14:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مصعب_قاسم_عزاوي ملخص من إعداد فريق دار الأكاديمية للطباعة والنشر والتوزيع لمحاضرة قدمها مصعب قاسم عزاوي في المنتدى الثقافي في لندن.



أولاً: حقائق عامة تمثل هذه الاضطرابات مجموعة من الشكايات والأعراض التي قد تتراوح ما بين المشاكل التي يمكن أن يعاني منها الطفل في فهم اللغة والحديث الموجّه إليه أو للآخرين، بالإضافة إلى مشاكل محتملة في اللغة التعبيرية عندما يريد الطفل التعبير عمّا يريد لغوياً أو صعوبات في ......





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