مراسم تكريم لممثل منظمة الصحة العالمية في العراق

2020/12/17 | 14:58 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

اشادت الحكومة العراقية، الخميس، بدور ممثل منظمة الصحة العالمية في العراق بمساعدة وزارة الصحة، والعمل الدؤوب للمنظمة خلال الفترة الأولى لتفشي الوباء.

وذكرت الامانة العامة لمجلس الوزراء في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (17 كانون الاول 2020)، أنها "كرمت ممثل منظمة الصحة العالمية في العراق بعد انتهاء مهماته في بغداد".

واضاف البيان ان "نائب الأمين العام فرهاد نعمة الله حسين، قدم شهادة تكريم ودرعا مجسما لممثل الصحة العالمية أدهم إسماعيل"، مشيدا بـ "دوره في مساعدة وزارة الصحة، والعمل الدؤوب للمنظمة في العراق خلال الفترة الأولى لتفشي الوباء".

وأكد نائب الأمين العام، بحسب البيان إن "رئيس الوزراء أولى اهتماما خاصا للقطاع الصحي في العراق بعد أن تولى رئاسة اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية ومناقشة مستجدات الجائحة في جميع جلسات مجلس الوزراء".

من جهته أشاد ممثل الصحة العالمية في العراق بـ "دور الحكومة العراقية في أخذ إجراءات جريئة منحت الملاكات الصحية في العراق فرصة لتنظيم صفوفها ومواجهة الفايروس بقدرة أكبر".

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