القضاء يباشر التحقيق بملفات فساد تتعلق بديوان الوقف السني

2020/12/17 | 14:58 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت محكمة نزاهة الكرخ، الخميس، المباشرة بالتحقيق بملفات فساد تتعلق بديوان الوقف السني.

وقال اعلام القضاء في بيان، إن “محكمة التحقيق المختصة بقضايا هيئة النزاهة في الكرخ باشرت اجراء التحقيق بمجموعة من الاخبارات التي تتعلق بملفات فساد كبيرة حصلت في ديوان الوقف السني خلال السنوات السابقة”.

وأوضح أن “المحكمة أجرت التحقيقات بعدد من قضايا الفساد الاداري والمالي التي تتعلق بالاضرار العمدي باموال ومصالح الوقف وتجاوز حدود الوظيفة خاصة فيما يتعلق بشراء عقارات بأرقام كبيرة جدا لاتتناسب مع القيمة الحقيقية للعقار، وأصدرت اوامر استقدام بحق عدد من المتهمين في ديوان الوقف السني تتعلق بهذه الملفات”.

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