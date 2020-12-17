تسجيل 14 حالة وفاة جديدة بكورونا في العراق

2020/12/17 | 14:58 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة والبيئة الاتحادية، اليوم الخميس، عن تسجيل 1916 حالة تعافي من فايروس كورونا المستجد في عموم العراق خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في بيان حصل PUKmedia على نسخة منه، ان عموم البلاد سجل 1533 اصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد، لافتة الى ان عدد حالات التعافي المسجلة بلغ 1916 حالة.

واضافت: ان عدد حالات الوفيات المسجلة بلغت 14 حالة، مشيرة الى ان نسبة التعافي من كوفيد19 في عموم البلاد تبلغ 88.8%.

وادناه جدول الموقف الوبائي في عموم العراق.

PUKmedia اعلام وزارة الصحة

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