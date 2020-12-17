بالصور.. الرئاسة المشتركة للاتحاد الوطني تستقبل محمد حاج محمود

2020/12/17 | 14:58 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل الرئيسان المشتركان للاتحاد الوطني الكوردستاني لاهور شيخ جنكي وبافل طالباني، اليوم الخميس، بمنطقة دباشان في مدينة السليمانية محمد حاج محمود سكرتير الحزب الاشتراكي الديمقراطي الكوردستاني والوفد المرافق له.

PUKmedia خاص

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