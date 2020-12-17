ضبط مواد مخدرة بحوزة مسافر ايراني في واسط

2020/12/17 | 15:00 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت هيأة المنافذ الحدودية، الخميس، ضبط مواد مخدرة بحوزة مسافر ايراني في منفذ زرباطية الحدودي بمحافظة واسط.

وقال بيان لاعلام الهيأة تلقت السومرية نيوز نسخة منه، ان "هيأة المنافذ الحدودية في منفذ زرباطية الحدودي بمحافظة واسط ضبطت مواد مخدرة(علب بلاستيك عدد 2 وحديد عدد واحد بداخلها 500 حبة) مع أشرطة عدد(8) بحوزة مسافر ايراني قبل وصوله إلى صالة المسافرين في المنفذ".

واضاف البيان ان "عملية الضبط تمت من قبل مفرزة مكافحة المخدرات وبالتعاون والتنسيق المشترك مع الأجهزة الأمنية الساندة".واشار البيان الى انه "تمت إحالة المسافر وما تم ضبطه وفق محضر اصولي الى شعبة مخدرات بدرة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها".

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