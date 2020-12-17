2020/12/17 | 15:00 - المصدر: سومر نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سومر نيوز: بغداد..



أعلنت السلطة القضائية، الخميس، فتح ملفات "فساد كبير" حصلت في ديوان الوقف السني خل...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( القضاء العراقي يفتح ’ملفات فساد كبيرة’ في ديوان الوقف السني) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( القضاء العراقي يفتح ’ملفات فساد كبيرة’ في ديوان الوقف السني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).