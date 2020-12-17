اجتماع في البرلمان مع محافظ البنك المركزي بشأن أزمة سوق العملة

2020/12/17 | 15:00 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



أعلنت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب العراقي، الخميس، استدعاء محافظ البنك المركزي مصطفى غال...

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