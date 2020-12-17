مكتب طالباني: وفدنا لم يعد الى الاقليم والمباحثات مستمرة في بغداد

2020/12/17 | 15:01 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} نفى مكتب رئيس وفد حومة اقليم كردستان نائب رئيس حكومة الاقليم قوباد طالباني، عودة الوفد المفاوض الى الاقليم اليوم الخميس" مؤكداً استمرار مباحثاته في بغداد".

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