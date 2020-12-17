مايكروسوفت تكشف عن هدية موجهة الى 4 دول مطلع عام 2021

2020/12/17 | 15:01 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} كشفت شركة "مايكروسوفت" الأمريكية تفاصيل هدية موجهة إلى 4 دول فقط في مطلع العام الجديد 2021.

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