مكتب الطالباني ينفي عودة وفد إقليم كردستان الى أربيل

2020/12/17 | 15:04 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدر المكتب الاعلامي لنائب رئيس حكومة إقليم كردستان قوباد الطالباني، توضيحا حول الانباء المتداولة عن عودة وفد حكومة الاقليم المفاوض مع الحكومة الاتحادية الى كردستان.

وأصدر المكتب توضيحا قال فيه ان عضوين فقط من الوفد الرفيع قد عادا الى أربيل، وذلك لتمشية بعض الامور الادارية العامة في وزارتيهما، ومن المقرر ان يعودا مساء اليوم الخميس الى بغداد، مشيرا الى تواصل الحوار مع بغداد.

وجاء التوضيح على خلفية نشر بعض وسائل الاعلام المحلية، انباء ذكرت فيها أن وفد حكومة الاقليم الذي يرأسه الطالباني والمفاوض لبغداد قد عاد الى أربيلمن دون التوصل الى اتفاق مع بغداد حول المستحقات المالية ورواتب الموظفين والموازنة.

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