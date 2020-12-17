2020/12/17 | 15:05 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب نبيل المرسومي – محلل اقتصادي:

المواطن في مرمى نيران موازنة 2021

1.تخفيض سعر صرف الدينار العراقي بنسبة 18% يؤدي الى تخفيض الدخول الحقيقية للمواطنين

2.



فرض ضريبة على مبيعات البنزين بنسبة 20% والكاز بنسبة 15% يؤدي الى ارتفاع تكلفة النقل وارتفاع أسعار السلع

3.فرض ضريبة مبيعات بنسبة 10% فضلا عن ضرائب الهاتف النقال والانترنيت ورسوم السفر

4.تخفيض كبير في مخصصات الموظفين وبنسب تتراوح ما بين 20 -60% مما يؤدي الى انخفاض الدول النقدية للموظفين

5.لم يجر تخفيض مخصصات أخرى كالسكن والمنصب ومخصصات اخرى مذكورة في قوانين أخرى مثل الخدمة الخارجية وديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة والمجلس الأعلى للقضاء .

6.لم تخفض رواتب الدرجات الخاصة والمشمولين بقوانين خاصة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المواطن في مرمى نيران موازنة 2021… نبيل المرسومي) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المواطن في مرمى نيران موازنة 2021… نبيل المرسومي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).