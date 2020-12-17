2020/12/17 | 15:11 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كتب / عبد الحميد ذرب

استطاع فريق من علماء امريكيين التوصل الى إثبات وجود حياة أخرى مابعد الموتًً ءءفي دراسة جديدة ءءاذ اكتشفوا ان وظاءف بجسم الحيوانات ءءتنشط بعد الموت ءءلم تكن نشطة في حياتهاءءواختار العلماء لدراساتهم حيوانين مختلفينءءتماما بينهما ءوهما فءران التجارب وسمك الدانينوا المخططءءوعكف العلماء على دراسة نشاط خلايا الحامض النووي فيهاءقبل وبعد موت الحيوان ءءبمعنى ادق رصدوا نشاط جينات بالحامض النووي ءءومن المعروف اننا جميعا لدينا إعداد كبيرة من الجينات غير المستخدمةءءالكثير منها لم يتم الكشف عن وظيفته بالجسمءءولكن منها ماينشط فقط لدى الانسان ءءجنين في بطن والدته ءءثم يهدا نشاطها خلال بقية حياة الانسان ءءوتكمن المفاجاءة في هذا الكشفءفي ان العلماء حددوا بعض هذه الجينات غير النشطة ءخلال حياة الانسانءءتنشط في الجثة عقب الوفاة ءءفي فترة تتراوح مابين 24 ساعة الى أربعة أيام ءءومن الغريب اننا نجد جينات المقاومة للتوتر ءوالمقوية لجهاز المناعة ءءتنشط بنفس الوقت بعد الوفاةءءعلى الرغم من عمليات تحليل الجسد في هذه الفترة ءتجعل نشاط هذه الجينات عديمة الفاءدةءءواختتمت الدراسة بالتأكيد على ان غموض نشاط هذه الجينات بعد الموت ءءعلى الرغم من عدم نشاطها طيلة حياة الانسان ءيرحج بالدليل العلمي ان في حالة الموت التي يراها المحيطون بالإنسانءءليست النهاية الحقيقية لوجودهءءبل يوءكد ان هناك مايخفي عن أبصارنا خلف هذه الحالة من السكونءلانه حتى اثناء وبعد تحلل الجسم ءيبدا تشكيل وساءل مناعة من نوع جديد ءءفالله سبحانه تعالى قادر على كل شيء ولكن اكثر الناس لايعلمون عظمة الخالق في خلقه امر بسيط ءفالكائنات التي خلقها الله تعالى لاتعد ولا تحصى وهو القاهر على عباده.

وأعطينا لكل نفس هداها صدق الله العظيم

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