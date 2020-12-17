2020/12/17 | 15:11 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

صورة رمزية للموازنة

فوتو: ارشيف

منذ 4 دقیقة

98 مشاهدة

ديجيتال ميديا إن آر تي

توعد نائب رئيس اللجنة المالية النيابية، مثنى السامرائي، الخميس، من يقف وراء الأزمة المفتعلة الحالية، منتقدا تسريب مسودة موازنة 2021، فيما اكد عضو اللجنة، هوشيار عبد الله، أن النسخة المسربة للموازنة غير رسمية.

وقال السامرائي، في تدوينة على حسابه بموقع "تويتر" اليوم، 17 كانون الأول 2020، إن "من لم يحافظ على خصوصية مسودة الموازنة من وزراء الحكومة وتسبب بإرباك كبير في سوق العملة من خلال تسريبه لها، لا يمكنه أن يكون مؤهلا لحماية مصالح البلد العليا أو حل مشاكل الوطن".

وتابع انه "سيكون للجنة المالية موقف حاسم من الازمة المفتعلة ومن يقف وراءها".

من جانبه أكد عضو اللجنة المالية النائب، هوشيار عبد الله، أن النسخة المسربة للموازنة الاتحادية لعام 2021 غير رسمية وغير معتمدة.

وكتب عبد الله في تغريدة على "تويتر"، أن "هذه النسخة المسربة لموازنة 2021 غير رسمية، وغير معتمدة"، مبينا أن "الموازنة مازالت في مجلس الوزراء لم تتم مناقشتها، حتى الآن".

وأضاف، أن "اللجنة المالية والبرلمان لم يستلما بشكل رسمي أية نسخة منها"، مشيرا إلى أن "هذه التسريبات جزء من تخبط الحكومة وهي تتحملها، وتتحمل إرباك السوق وسعر العملة و الاقتصاد".

ر.إ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انتقادات لتسريبها.. المالية النيابية: نسخة الموازنة الأولية غیر رسمیة وغیر معتمدة) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انتقادات لتسريبها.. المالية النيابية: نسخة الموازنة الأولية غیر رسمیة وغیر معتمدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).