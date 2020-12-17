نائب: من لا يحافظ على نسخة الموازنة كيف سيحافظ على اقتصاد البلد؟

2020/12/17 | 15:14 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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انتقد النائب محمد صاحب الدراجي، اجراءات الحكومة برفع سعر صرف الدولار.وقال الدراجي في تغريدة على “تويتر”، “الجماعة اللي صعدوا سعر الدولار ،مثل اللي وصفوله سمسم سمع نص الكلمة(سم).



لازم اكو إجراءات اقتصادية محددة تحافظ على الوضع بنفس الوقت”.واضاف “بس هو اللي ميحافظ على نسخة الموازنة قبل ما تنعرض على مجلس الوزراء وتسربت قبل مناقشتها شلون راح يحافظون على اقتصاد البلد، لو حتى يستفيدون كم يوم !؟”.وارتفع سعر صرف الدولار الى أكثر من 138 الف دينار عراقي.

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