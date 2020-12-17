2020/12/17 | 15:14 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

انتقد السياسي العراقي المستقل عزت الشابندر، مقترح رفع سعر صرف الدولار امام الدينار العراقي.

وقال الشابندر في تغريدة على “تويتر” إنه “بعد تسريب شرفاء المكتب لمسوّدة الموازنة للسنة القادمة والتي تتضمن مقترح رفع سعر صرف الدولار الى 1450 دينار مع استمرار جناب البنك المركزي ببيع 250 مليون دولار يوميا بسعر 1190 دينار الى بنوك السلب والنهب ينهار سوق العملة ليزداد الفقراء فقراً واللصوص فُحشاً”.

وارتفع سعر صرف الدولار الى أكثر من 138 الف دينار عراقي.

التالي

منذ 10 دقائق

نائب: من لا يحافظ على نسخة الموازنة كيف سيحافظ على اقتصاد البلد؟

منذ 52 دقيقة

لجنة الاقتصاد النيابية تجتمع مع محافظ البنك المركزي

منذ ساعة واحدة

مكتب طالباني: الوفد المفاوض مازال في بغداد

منذ ساعتين

الصدر مشيداً بالحشد الشعبي: لابد من اجراءات اخرى تعيد للجهاد هيبته

منذ 3 ساعات

النسخة الأولية للموازنة الاتحادية للعام المقبل 2021

منذ 4 ساعات

رئيس الجمهورية: أزمة رواتب الاقليم بحاجة الى حل جذري وعاجل

منذ 4 ساعات

السوداني: رواتب شهر كانون الثاني 2021 مؤمّنة ولا تأخير في الصرف

منذ 4 ساعات

الكاظمي يصل الى تركيا

منذ 6 ساعات

الكاظمي يبدأ زيارة رسمية الى الجمهورية التركية

منذ 7 ساعات

قانون تمويل الانتخابات..



أبرز الملفات على طاولة البرلمان اليوم

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشابندر عن أزمة الدولار: سوق العملة ينهار ليزداد الفقراء فقراً واللصوص فُحشاً) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الشابندر عن أزمة الدولار: سوق العملة ينهار ليزداد الفقراء فقراً واللصوص فُحشاً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).