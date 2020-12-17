منتخب العراق للسلة يطلب الانسحاب من تصفيات آسيا

2020/12/17 | 15:17 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- قدم الاتحاد العراقي لكرة السلة، طلبا رسميا الى نظيره الآسيوي، من أجل الموافقة على الاعتذار عن المشاركة في التصفيات الآسيوية بالبحرين.وحسب ما جاء في الطلب، فإن الاتحاد يخشى على اللاعبين والإداريين من تكرار سوء المعاملة التي لاقاها الوفد خلال النافذة الثانية من التصفيات، مبينا أن الأمر سبب رعبا للاعبين.وتعرض وفد […]

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