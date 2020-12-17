الناتو يخصص 254 مليون يورو لعمله في 3 دول بينها العراق ضمن ميزانية 2021

2020/12/17 | 15:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلن حلف شمال الأطلسي، "الناتو" الخميس (17 كانون الأول 2020)، موافقة دول الأعضاء على ميزانية المنظمة لعام 2021، والتي زادت بشكل طفيف عن العام الحالي.

وقال بيان للحلف، إن "الميزانية المدنية توفر الأموال للموظفين وتكاليف التشغيل، وتكاليف مقر الناتو في بروكسل".

وأضاف، أن "حلف شمال الأطلسي يعتزم الإنفاق على هياكله المدنية 258.9 مليون يورو، ما يزيد بنسبة 0.9 بالمئة عن ميزانية عام 2020".

وتابع البيان، أن "الميزانية العسكرية للتحالف ارتفعت بنسبة 5 بالمئة مقارنة بالعام الحالي، وبلغت 1.61 مليار يورو.



وهذا يغطي تكاليف هياكل قيادة الناتو ومهامه وعملياته حول العالم".

وأوضح بيان الحلف الأطلسي، أنه "من المخطط إنفاق 254.9 مليون يورو على عمل الناتو في أفغانستان والعراق وكوسوفو".

وتخطط دول الناتو في عام 2021، لاستثمار 710 مليون يورو في البرامج الأمنية المشتركة الاستثمارية.

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