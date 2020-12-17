اجتماع نيابي مع محافظ البنك المركزي لبحث ازمة ارتفاع سعر صرف الدولار ومزاد العملـة

2020/12/17 | 15:18 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / عقدت لجنة الاقتصاد وشؤون الاستثمار النيابية اجتماعا مشتركـا مع محافظ البنك المركزي ومسؤولي ادارة البنك ، لمناقشة ازمة ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق المحليـة وعمل مزاد العملة اليومي ./انتهى5

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