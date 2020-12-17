الحكيم يجدد دعمه للمطالب المشروعة لمتظاهري اقليم كردستان ورفض العنف بكل اشكاله

2020/12/17 | 15:18 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اكد رئيس تحالف /عراقيون / عمار الحكيم دعم المطالب المشروعة للمتظاهرين وضرورة اتباع الطرق القانونية للتعبير عن الرأي ورفض العنف بكل اشكاله.وجدد خلال استقباله وفدا من معلمي ومتظاهري اقليم كردستان اليوم الخميس، موقفه الداعم لحسم شامل لهذا الملف عبر ادارة اتحادية للموارد النفطية وغير النفطية و شراكة الاقليم و المحافظات المنتجة كما نص الدستور.ووصف تظاهرات اقليم كردستان بانها تظاهرات العراق ، شأنها شأن تظاهرات الوسط والجنوب ، داعيا الجميع الى تحمل مسؤولياته في التعامل مع مطالب المتظاهرين ./انتهى3

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